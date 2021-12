Volley, Civitanova-Cruzeiro finale Mondiale per Club

I marchigiani di coach Blengini a caccia del bis iridato in Brasile ROMA (ITALPRESS) – Il Sada Cruzeiro è l'ultimo ostacolo di Civitanova per conquistare il Mondiale per Club. Stesso campo e stessi avversari del 2019, dunque, con la Lube a caccia del bis iridato in Brasile contro i padroni di casa del team di Cruzeiro, battuti due anni fa sempre in finale. La resa dei conti è in programma domenica 12 dicembre alle 00.30 italiane al Ginasio Divino Braga di Betim. Il gruppo marchigiano è l'ultimo ad aver alzato il trofeo e gioca la quarta finale di fila al Mondiale per Club dopo le due perse in Polonia e quella vinta a Betim. Esausti, ma al settimo cielo per l'impresa al tie break contro la Trentino Itas nella prima semifinale, gli uomini di Chicco Blengini hanno poi seguito il successo del Cruzeiro (3-1), ex team di Robertlandy Simon, nel derby brasiliano contro il team del Funvic Natal. (ITALPRESS). ari/com 11-Dic-21 08:37