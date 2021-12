Calcio: Serie A. Dionisi “Meritavamo di vincere per bella prestazione”

"Crediamo nei nostri giovani, la società ha pazienza e io ancora di più", dice il tecnico neroverde REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Oggi meritavamo di vincere. Abbiamo messo tanta qualità in campo, abbiamo concesso poco, siamo rimasti in partita dopo il loro vantaggio. Il risultato è giusto, sapevamo di avere di fronte una squadra forte ma dovevamo giocarcela a viso aperto. La vittoria è figlia della prestazione: tra le due squadre oggi siamo stati noi a voler vincere di più e lo abbiamo dimostrato". Lo ha dichiarato il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la vittoria contro la Lazio. "Conosco il margine di miglioramento di questi giovani – ha detto l'allenatore – ma bisogna accompagnarli anche negli errori. La società ha pazienza, io ancora di più. Il mercato? I giovani vanno supportati, quando viene la fama prima dei successi è un problema: non è facile giocare sotto i riflettori, devono rimanere con i piedi per terra e noi continuiamo ad aiutarli". Una chiosa anche sulle vittorie del Sassuolo contro le big. "Possiamo migliorare soprattutto nelle partite sulla carta più facili. Intanto ci godiamo la prestazione e il risultato. C'è differenza tra fare bene e dare continuità. Ci manca nei risultati, ogni tanto sembra che ci accontentiamo della prestazione ma dobbiamo cercare sempre il risultato. Dobbiamo crescere su questo punto di vista, non abbiamo fatto ancora questo step", ha concluso Dionisi. (ITALPRESS). spf/ari/red 12-Dic-21 20:28