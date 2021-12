Calcio: Serie A. Gasperini “Vittoria che regala forza e fiducia”

"Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi a riorganizzarci", dice il tecnico nerazzurro. VERONA (ITALPRESS) – "Abbiamo vinto una partita difficile che ci regala forza e fiducia perché conquistata in rimonta contro una squadra molto forte come il Verona". Così Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria in rimonta, 1-2 il finale di gara, ottenuta al Bentegodi contro l'Hellas. "Abbiamo sofferto nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gara siamo riusciti a riorganizzarci – ha poi spiegato -. Questo ci ha permesso di vincere una gara del genere". Prima di chiudere l'allenatore orobico analizza così l'eliminazione in Champions rimediata con il Villareal. "Noi siamo rimasti dispiaciuti per l'eliminazione in coppa. La squadra spagnola ha capitalizzato tutto, mentre noi non siamo riusciti a a fare quello che avremmo voluto. A certi livelli però questo può accadere – ha infine spiegato -. Adesso però dobbiamo pensare al campionato. Siamo consapevoli che ci attendono diverse sfide, ma noi proveremo ad affrontare tutte le competizioni al meglio delle nostre potenzialità". (ITALPRESS). gbn/ari/red 12-Dic-21 17:41