Calcio: Serie A. Mazzarri “Ci siamo sciolti dopo il 2-0, non lo accetto”

"Non mi è piaciuto quasi niente, dobbiamo essere più cattivi", dice il tecnico del Cagliari MILANO (ITALPRESS) – "Non mi è piaciuto quasi niente di stasera ma abbiamo sfidato una squadra che è in una forma strepitosa. Abbiamo fatto un solo fallo in tutta la partita, dobbiamo essere cattivi e dobbiamo entrare nei contrasti con un altro piglio perché dobbiamo salvarci". Lo ha detto l'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri dopo la sconfitta per 4-0 sul campo dell'Inter. "Con l'Inter si può perdere, ma non mi è piaciuta questa passività, ci siamo sciolti dopo il 2-0 e non lo accetto", ha concluso il tecnico. (ITALPRESS). spf/ari/red 12-Dic-21 23:18