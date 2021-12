Calcio: Serie A. Spalletti “Episodi non girano dalla nostra parte”

Il tecnico del Napoli "Con l'Empoli partita aperta e 'faticosa'" NAPOLI (ITALPRESS) – "Non siamo stati bravi ad esibire qualità quando era il momento di incidere, ovvero in quelle situazioni quando loro erano chiusi in area di rigore". Così il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, al termine del match perso per 1-0, in casa, contro l'Empoli. "In questo momento molti stanno stringendo i denti e gli episodi non girano nel nostro verso. Dovevamo essere più bravi a far girare palla, non siamo stati abili a fargli perdere i punti di riferimenti. E' stata una partita aperta e 'faticosa', che ha fatto venir fuori le difficoltà del momento, perchè abbiamo corso tanto e perso lucidità. Ci sono mancate la zampate di qualità al limite e dentro l'area di rigore". Sul prossimo match, contro il Milan a San Siro: "E' un'opportunità – ha detto Spalletti -, possiamo mettere a posto le cose dopo questa sconfitta. Potremo lavorare tutta la settimana e recuperare qualche giocatore che è più indietro". (ITALPRESS). mra/pdm/red 12-Dic-21 20:49