F.1: Gp Abu Dhabi. Mazepin positivo al Covid, salterà la gara

Ad annunciarlo il suo team, la Haas. Il pilota russo "è asintomatico" ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Nikita Mazepin non parteciperà questo pomeriggio al Gp di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di Formula 1 in programma sul circuito di Yas Marina: il pilota russo è infatti risultato positivo al Covid. Ad annunciarlo il suo team, la Haas, spiegando che "Nikita sta fisicamente bene, ed è asintomatico". Mazepin, che non verrà rimpiazzato, sarebbe partito dall'ultima posizione in griglia di partenza. (ITALPRESS). fsc/red 12-Dic-21 10:08