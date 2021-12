F.1: Gp Abu Dhabi. Verstappen “Mondiale pazzesco, vincerlo una follia”

"Finalmente un po' di fortuna anche per me", dice il neocampione del mondo ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – "E' una vittoria incredibile, c'ho provato per tutta la gara, ho avuto l'opportunità all'ultimo giro. Ho anche un crampo, è una follia tutto ciò, non so cosa dire. Ringrazio i ragazzi del team, lo meritano: mi è piaciuto lavorare con loro. E' davvero pazzesco, sono felicissimo. Ringrazio Christian Horner ed Helmut Marko che mi hanno dato fiducia, l'obiettivo era di vincere Mondiale e ci siamo riusciti". Lo ha detto il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo aver vinto il suo primo Mondiale di Formula 1 aggiudicandosi all'ultimo giro il Gran Premio di Abu Dhabi: "Finalmente un pochino di fortuna anche per me, ringrazio anche Perez che ha guidato con il cuore – ha aggiunto l'olandese classe 1997 – Il mio team sa che lo adoro, spero di restare qui per dieci o quindici anni, non ho motivo di cambiare". (ITALPRESS). spf/fsc/red 12-Dic-21 17:06