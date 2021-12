Basket: Nba. Super Durant trascina Brooklyn, tripla doppia di James

I Nets battono Detroit, LeBron artefice del successo dei Lakers su Orlando ROMA (ITALPRESS) – Grande prestazione di Kevin Durant nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Con un bottino personale di 51 punti, l'ala americana trascina Brooklyn Nets al successo per 116-104 sul parquet dei Detroit Pistons. Tripla doppia di LeBron James nel successo dei Los Angeles Lakers per 106-94 su Orlando Magic: la stella dei californiani finisce a referto con 30 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Affermazione estera per i Milwaukee Bucks: i campioni in carica passano per 112-97 sul campo dei New York Knicks, che possono consolarsi solo per i 27 punti di Grimes. Altri risultati: Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 84-103; San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans 112-97; Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves 111-116. (ITALPRESS). mc/red 13-Dic-21 08:42