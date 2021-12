Calcio: Europa League, Xavi “Napoli complicato, speriamo stare bene”

Dani Alves: "Dobbiamo onorare la storia del Barcellona" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "E' difficile, si tratta di un sorteggio complicato, non siamo stati fortunati: abbiamo pescato una delle squadre più difficili di questa competizione. Speriamo di arrivare a questa sfida in un buon momento". Alla vigilia dell'amichevole col Boca Juniors nel ricordo di Diego Armando Maradona, Xavi commenta così il sorteggio degli spareggi di Europa League che ha riservato il Napoli al suo Barcellona. "Tutto passa per accettare qualsiasi sfida – gli fa eco Dani Alves – Ci tocca l'Europa League e dobbiamo onorare la grande storia di questo club. Non importa quale competizione giochiamko, l'importante è onorare questa maglia". "Il Napoli è un avversario difficile ma siamo il Barcellona e non dobbiamo avere paura", commenta da Torino, dove riceverà il Golden Boy 2021, Pedri. (ITALPRESS). glb/red 13-Dic-21 18:51