Calcio: Fiorentina. Lavoro in gruppo per Nastasic e Castrovilli

La squadra viola si prepara alla sfida contro il Benevento valida per la Coppa Italia. FIRENZE (ITALPRESS) – Seduta di allenamento incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche di 4-3-3 alternate a lavoro fisico atletico di riscaldamento per la Fiorentina in vista della gara contro il Benevento valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Probabile che la squadra che scenderà in campo sarà molto diversa da quella scesa in campo sabato contro la Salernitana con spazio a Venuti e Terzic sugli esterni difensivi, Pulgar a centrocampo e Kokorin in attacco. Ancora incerta al momento la possibile convocazione dei tre giocatori che sono ancora alle prese con i postumi dei rispettivi infortuni ovvero Dragowski, Nastasic e Castrovilli con quest'ultimi due che però oggi si sono allenati col resto dei compagni. Intanto, questa mattina il direttore generale viola, Joe Barone, ha partecipato al "Meyer" di Firenze all'inaugurazione della nuova area denominata "Family center", in virtù della partnership fra il club gigliato e l'ospedale pediatrico di Firenze. Domani unica seduta di allenamento con il tecnico Vincenzo Italiano che non effettuerà con i media la consueta conferenza stampa di vigilia gara. (ITALPRESS). lc/gm/red 13-Dic-21 18:15