Calcio: Klopp “Sorteggio Champions duro, Inter buona squadra”

"Sono in un buon momento e sono in testa alla serie A" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Ho dovuto aspettare 54 anni per giocare per la prima volta a San Siro e adesso mi capiterà di farlo per la seconda volta in tre mesi e questa è una bella notizia. Ma ovviamente è un sorteggio difficile: l'Inter è in testa alla serie A, è una buona squadra in un buon momento. Vedremo come andranno le cose fino alla prima sfida di febbraio". Jurgen Klopp avrebbe volentieri fatto a meno di pescare l'Inter negli ottavi di Champions, altra italiana sul cammino dei Reds dopo il Milan nella fase a gironi. "Conosciamo bene Sanchez e Dzeko e Lautaro Martinez è uno degli attaccantiu più entusiasmanti in circolazione – commenta ancora il tecnico tedesco – Simone Inzaghi è al suo primo anno lì ma sono i campioni d'Italia in carica: al Liverpool va così, mai niente di facile. È una sfida appropriata per la Champions, possiamo farcela e non vedo loora che arrivi". E sulla ripetizione del sorteggio dopo gli errori commessi dalla Uefa, Klopp non ha dubbi: "Giusto così. Quando ho visto quello che stava succedendo ho pensato: 'Non puoi lasciare le cose così'. Dovevano rifarlo". (ITALPRESS). glb/red 13-Dic-21 17:41