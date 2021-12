Renault lancia un museo virtuale dedicato ai modelli iconici

Renault si ricongiunge con il suo passato, lanciando ufficialmente il suo primo museo virtuale disponibile online ed assolutamente gratuito: The Originals. Questo museo virtuale ospita anche The Originals Store, il nuovo sito di e-commerce, che consente ai visitatori di ordinare i prodotti derivati, in parte già disponibili presso l'Atelier Renault sugli Champs-Elysées. È possibile accedere ad entrambi i siti da qualsiasi parte del mondo. Già disponibili in sei lingue (francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano), nei prossimi mesi saranno arricchiti con nuove lingue. Con il lancio di questo nuovo museo virtuale, Renault offre ai visitatori di tutto il mondo un accesso fluido e senza limiti spazio-temporali al patrimonio culturale francese della Marca, un'assoluta novità. Navigazione illimitata, con grande ricchezza di immagini, archivi, dati tecnici di facile comprensione: una visita adatta ai nostri giorni, libera e ludica, ma anche divertente. Ventuno dei mitici modelli della Marca vengono presentati con un'innovativa esperienza tecnologica da vivere grazie al processo di fotogrammetria[1]. La Marca ha scelto questa tecnica per migliorare l'esperienza immersiva del visitatore e presentare i suoi modelli iconici con un impareggiabile livello di dettaglio. A tal fine, Renault ha creato uno studio unico, per poter scannerizzare i veicoli in buone condizioni di luce. Le auto sono state completamente scannerizzate in 3D e le parti che risultavano inaccessibili allo strumento sono state rimodellizzate ed assemblate in post-produzione. Il sito si arricchirà di nuovi modelli da fine Dicembre 2021. 50 nuovi modelli saranno disponibili già a fine Gennaio 2022 e successivamente, entro fine Dicembre 2022, saranno 80 i veicoli in esposizione. "Renault, Marca iconica della pop culture, dovrebbe dotarsi di un museo degno di questo nome. Con questa galleria virtuale, permettiamo ai visitatori di ripercorrere la nostra storia, che è anche la loro. Il mondo della Marca Renault si riflette anche nella gamma di prodotti The Originals, disponibili nel nostro nuovissimo e-shop" ha sottolineato Arnaud Belloni, Direttore Global Marketing di Renaul La creazione del nuovo e-shop costituisce per la Marca anche l'occasione di rinnovare la sua volontà di porre al centro del suo DNA lo sviluppo di un forte rapporto affettivo con i suoi clienti, diversificando al tempo stesso la sua offerta per raggiungere un pubblico sempre più vasto. Con 400 prodotti derivati già disponibili, tra cui modellini, moda, giocattoli, accessori, decorazione, ecc., ma anche collezioni inedite e best seller, il nuovo sito di e-commerce funge da supporto strategico per imprimere ancora più dinamicità alla Marca. Nei prossimi mesi, ci aspettano tante altre sorprese e le collezioni saranno, in seguito, regolarmente arricchite. (ITALPRESS). tvi/com 13-Dic-21 14:48