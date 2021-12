Calcio: Coppa Italia. Zanetti “Festeggiato con vittoria 114 anni club”

Il tecnico del Venezia: "Commesso qualche errore ma abbiamo gestito match" VENEZIA (ITALPRESS) – "Ho avuto buone indicazioni da chi ha giocato oggi, e questo tenendo conto che davanti avevamo una squadra organizzata, che sta facendo un buon campionato. Stimo Lucarelli come allenatore, e la sua è una squadra costruita bene, con individualità importanti per la Serie B". Così il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, dopo la vittoria per 3-1 contro la Ternana che ha aperto le porte degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. "Abbiamo commesso qualche errore che potevamo evitare, ma lo spirito generale è stato buono – ha aggiunto il mister dei veneti – Abbiamo vinto la partita e passato il turno gestendo un match che, a mio avviso, abbiamo interpretato ottimamente". "Oggi abbiamo festeggiato nel migliore dei modi i 114 anni del club – ha proseguito Zanetti – Questa è una società giovane ma che sta lavorando per mantenersi ad alto livello, e soprattutto che sta cercando di far si che una città meravigliosa e conosciuta in tutto il mondo come Venezia abbia una squadra di calcio all'altezza del suo blasone". Zanetti ha infine ricordato che, per il Venezia, "mantenere la Serie A per noi sarebbe un risultato meraviglioso, forse anche più di quello dell'anno scorso, e questo è ovviamente il nostro obiettivo". (ITALPRESS). mc/red 14-Dic-21 18:20