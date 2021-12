Calcio: Roma. Da valutare Smalling e Ibanez, Zaniolo recupera

I giallorossi domani al lavoro per preparare la trasferta di Bergamo ROMA (ITALPRESS) – La Roma vince e si concede un martedì di riposo. Dopo il successo per 2-0 sullo Spezia all'Olimpico, la squadra di Mourinho tornerà ad allenarsi alle 11:00 di mercoledì per iniziare a preparare la trasferta di Bergamo (sabato, ore 15:00) contro l'Atalanta. L'allenatore dovrà valutare Chris Smalling e Roger Ibanez, che hanno accusato problemi fisici all'Olimpico. Se il brasiliano non desta particolari preoccupazioni, l'inglese ha accusato un fastidio all'adduttore destro che avrà bisogno di accertamenti. Chi corre verso il recupero è Nicolò Zaniolo che è pronto a tornare dal 1' in attacco al fianco di Abraham. (ITALPRESS). spf/mc/red 14-Dic-21 19:13