Calcio: Coppa Italia. Andreazzoli “Ottima risposta della squadra”

"L'infortunio di Haas? Le impressioni non sono buone, temo sia grave" VERONA (ITALPRESS) – "C'è stata un'ottima risposta da parte dei calciatori. Abbiamo la possibilità di utilizzare tutti i giocatori a disposizione, lo abbiamo fatto in maniera massiccia e la squadra ha risposto nella stessa maniera del campionato. Siamo soddisfatti". Lo ha detto l'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, dopo la vittoria per 4-3 sul campo del Verona, nel match dei sedicesimi di Coppa Italia. La squadra toscana si regala il passaggio del turno e troverà l'Inter, vendicando il ko in campionato di poche settimane fa contro gli scaligeri: "Abbiamo fatto esperienza con loro dopo l'incrocio in campionato, abbiamo avuto le idee più chiare. Molte individualità erano diverse ed è venuta fuori la partita che volevamo fare". L'unica nota stonata è l'infortunio di Haas al ginocchio dopo 6': "Ci toglie la soddisfazione della qualificazione, ottenuta in un campo così difficile. Le impressioni non sono buone, sta facendo la risonanza, speriamo che le prime sensazioni siano sbagliate ma temiamo che sia grave", ha concluso Andreazzoli. (ITALPRESS). spf/pdm/red 15-Dic-21 19:03