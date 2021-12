Calcio: Coppa Italia, Juric “Faremo turnover ma vogliamo passare turno”

"Anche chi gioca meno farà bene, lo vedo da come si allena la squadra" TORINO (ITALPRESS) – Più che una scelta un'esigenza considerando che domenica arriva il Verona, ma con tutta la voglia di andare avanti. Ivan Juric annuncia che domani a Marassi contro la Sampdoria, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, "faremoi turnover ma sono convinto che anche chi gioca di meno farà una grande partita, l'idea è quella di passare il turno – assicura il tecnico dei granata ai canali ufficiali del club – Sarebbe impossibile far giocare sempre gli stessi considerando che dopo 60 ore avremo un'altra gara, ma sono fiducioso perchè vedo come si allena la squadra". Juric, insomma, non intende snobbare la Coppa Italia, anzi: "Mi stuzzica sempre anche se non riesco a fare mai niente. Ma può portare grande entusiasmo e soddisfazione ai tifosi, all'inizio magari si prende un po' così ma dai quarti in poi diventa molto interessante". (ITALPRESS). glb/red 15-Dic-21 11:58