Calcio: Coppa Italia. Tudor “Buon primo tempo, peccato”

"Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, in particolare di Hongla" VERONA (ITALPRESS) – "Penso che la mia squadra abbia giocato un buon primo tempo: meritavamo di andare in vantaggio. Abbiamo comunque reagito bene alla rete subita e in ogni caso credo che se il risultato dopo i primi 45' fosse stato 2-0 per noi non ci sarebbe stato nulla da ridire. Il momentaneo 1-4 non raccontava la gara in modo corretto: non ho visto tutta questa differenza in campo, anzi credo che le due squadre si siano equivalse". Questa l'analisi di Igor Tudor dopo la sconfitta del suo Verona per 4-3 in casa contro l'Empoli, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Agli ottavi contro l'Inter va la squadra di Andreazzoli e stavolta non riesce la rimonta nel finale ai gialloblù con i due gol della speranza di Ilic e Ragusa: "È un peccato, perché c'era voglia di passare il turno, soprattutto da parte di chi sinora ha giocato meno". "Sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi, in particolare di quella di Hongla, che è potuto tornare ad allenarsi da pochi giorni. Da domani inizieremo a preparare la prossima sfida che ci aspetta, quella di campionato a Torino, nella quale cercheremo di dare il massimo come in ogni match", ha detto ancora Tudor ai canali ufficiali del Verona. Promossi i tre primavera in campo: "Coppola ha fatto un'ottima partita, è un ragazzo intelligente, con grandi qualità. Sono soddisfatto della sua gara ma anche delle prestazioni di Florio e di Terracciano", ha concluso il tecnico del team veneto. (ITALPRESS). spf/pdm/red 15-Dic-21 18:00