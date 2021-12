Calcio: Coronavirus, Coppa d’Africa 2022 a rischio cancellazione

Secondo "Rmc Sport" c'è una riflessione in corso nella Confederazione africana PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La variante Omicron potrebbe far saltare la prossima Coppa d'Africa. Mentre i preparativi vanno avanti (pubblicata anche la lista dei 33 arbitri selezionati per il torneo che sarà ospitato in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio), secondo "Rmc Sport" il rischio di cancellazione sarebbe dietro l'angolo. Ci sarebbe una riflessione in corso all'interno della stessa Confederazione africana visto l'aumento dei contagi da Covid-19 determinato dalla nuova variante e a diversi ct sarebbe stato detto di questa possibilità anche se al momento non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale. Le difficoltà a organizzare un evento di questa portata mentre si registra un'accelerata nella diffusione del virus e il pressing dei club inglesi – che starebbero facendo di tutto per trattenere i propri calciatori perchè al ritorno dovrebbero poi osservare una lunga quarantena – sarebbero i due fattori principali che potrebbe far saltare la Coppa d'Africa. (ITALPRESS). glb/red 15-Dic-21 11:41