Calcio: Giua arbitro Benevento-Monza, Brescia-Cittadella a Paterna

ROMA (ITALPRESS) – Antonio Giua della sezione di Olbia dirigerà domenica sera uno dei match di cartello della 18esima giornata di serie B, quello in programma al Vigorito fra Benevento e Monza. Per Brescia-Cittadella, che si giocherà sempre domenica ma alle 14, è stato invece designato Daniele Paterna di Teramo. La capolista Pisa sarà ospite del Cosenza: fischia Chiffi. Nel Monday Night del Via del Mare fra Lecce e Vicenza, invece, arbitrerà Antonio Di Martino di Teramo. SERIE B – 18^ GIORNATA – 18/12 – ORE 14 Ascoli – Cremonese arbitro: Zufferli di Udine (Di Gioia-Mokhtar) Como – Reggina arbitro: G.Miele di Nola (Gualtieri-Di Monte) Cosenza – Pisa arbitro: Chiffi di Padova (Perrotti-Palermo) Crotone – Pordenone arbitro: Ayroldi di Molfetta (Mastrodonato-Nuzzi) Frosinone – Spal (ore 16.15) arbitro: Marchetti di Ostia Lido (Marchi-Di Giacinto) Alessandria – Parma (19/12, ore 14) arbitro: Manganiello di Pinerolo (Vono-Fontemurato) Brescia – Cittadella (19/12, ore 14) arbitro: Paterna di Teramo (Berti-Fiore) Perugia – Ternana (19/12, ore 16.15) arbitro: Guida di Torre Annunziata (Carbone-Peretti) Benevento – Monza (19/12, ore 18.30) arbitro: Giua di Olbia (Galetto-Moro) Lecce – Vicenza (20/12, ore 20.30) arbitro: Di Martino di Teramo (Di Vuolo-Cipriani) (ITALPRESS). glb/red 15-Dic-21 13:31