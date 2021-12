Calcio: Laporta ci crede, Haaland al Barça operazione possibile

Il nome del norvegese al centro dell'incontro di lunedì con Raiola BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nonostante la situazione disastrata dei conti, a Barcellona ci credono: l'operazione Erling Haaland è possibile. Il nome del 21enne attaccante norvegese, secondo la stampa catalana, sarebbe stato al centro dell'incontro di lunedì a Torino fra Joan Laporta e Mino Raiola. Al Camp Nou sanno di aver bisogno di una stella di prim'ordine per rilanciare il progetto e rispondere al probabile arrivo di Mbappè al Real Madrid e per questo la dirigenza sta cercando di alzare i ricavi a tutti i livelli, che sia con nuovi sponsor, alternative all'accordo fra Liga e Cvc e possibili cessioni. A parte Ansu Fati, Pedri, Gavi e Nico Gonzalez, nessuno è incedibile e Laporta potrebbe fare leva anche sui buoni rapporti con Raiola, tanto che a margine dell'operazione Haaland i blaugrana starebbero trattando un altro assistito dell'agente italo-olandese. Si tratta di Noussair Mazraoui, 24enne esterno destro offensivo in scadenza di contratto con l'Ajax, 4 gol e tre assist in 21 gare in questa stagione. Resta invece sul piede di partenza Samuel Umtiti: il centrale francese è stato accostato al Benfica ma dal Portogallo fanno sapere che al Da Luz stanno valutando altri nomi. (ITALPRESS). glb/red 15-Dic-21 10:04