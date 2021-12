Calcio: Pascal Dupraz è il nuovo allenatore del Saint Etienne

Prende il posto dell'esonerato Puel SAINT ETIENNE (FRANCIA) (ITALPRESS) – A oltre una settimana dall'esonero di Claude Puel, il Saint Etienne ultimo in Ligue 1 ha finalmente individuato il nuovo allenatore: Pascal Dupraz. A lui il compito di guidare alla salvezza i Verts, 12 punti in 18 giornate. Dupraz, 59 anni, era libero dalla scorsa estate dopo la fine del contratto col Caen e già nella stagione 2015-16 è riuscito a evitare la retrocessione del Tolosa. Per lui contratto fino al termine della stagione. (ITALPRESS). glb/red 15-Dic-21 09:44