F.1: Lewis Hamilton diventa “Sir”

Il Principe Carlo ha conferito oggi l'onorificenza al pilota LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un cavalierato per provare a consolarsi della delusione di Abu Dhabi. Già insignito dalla Regina Elisabetta dell'Ordine dell'Impero Britannico dopo aver vinto il primo dei suoi sette Mondiali nel 2008, Lewis Hamilton ha ricevuto oggi il cavalierato dal principe Carlo, in una cerimonia al Castello di Windsor. Alla sua prima apparizione dopo la gara di domenica in cui si è visto negare da Verstappen l'ottavo titolo iridato, è il terzo pilota di Formula Uno campione del mondo a diventare "sir": prima di lui era toccato a Jack Brabham (1978) e Jackie Stewart (2001), ma la stessa onorificenza è stata conferitA anche Stirling Moss, Patrick Head e Frank Williams per il servizio reso nel motorsport. (ITALPRESS). glb/red 15-Dic-21 14:44