Si rafforza la partnership tra Horizon Automotive e IrenGO

Horizon Automotive, il primo mobility hub in Italia, consolida la sua partnership con IrenGO, società del Gruppo Iren dedicata alla mobilità elettrica di aziende, privati e enti pubblici, attraverso l'apertura di un nuovo multiutility store a Parma. La nuova apertura è stata supportata dal lavoro di WeMay, società del Gruppo Seitel e partner di Iren, che si occupa di promuovere il marchio attraverso diverse attività, come l'apertura di nuovi punti strategici, innovativi e moderni e attività di agenzia e consulenza per i clienti. WeMay ha supportato Iren e l'apertura del nuovo mobility store di Parma, occupandosi dell'allestimento e delle risorse e focalizzandosi sull'attenzione verso il cliente, con l'obiettivo di fargli vivere un'esperienza in store agevole ed accogliente. La mission che unisce le tre società, Horizon Automotive, IrenGO e WeMay, è quella di essere al passo con i tempi, accompagnando il cliente verso la scelta di veicoli 100% green e quindi verso un futuro più sostenibile, supportandolo inoltre nella decisione dell'infrastruttura più idonea per la ricarica. Dunque una mobilità integrata, che unisce il veicolo, l'infrastruttura ed i servizi. La sede di Parma va ad aggiungersi ad altre due già presenti sul territorio Emiliano-Romagnolo, quella storica di Reggio Emilia, e quella di Modena. "L'inaugurazione di questo nuovo e-mobility store a Parma è un ulteriore passo in avanti per Horizon. Siamo orgogliosi di espandere la nostra partnership con Iren, che condivide con noi l'attenzione verso il cliente e verso un futuro più green" ha dichiarato Giuseppe Contieri, Indirect Sales Manager di Horizon Automotive. "Abbiamo accolto Horizon con grande entusiasmo, è un'azienda con la quale condividiamo molti obiettivi, come la mobilità elettrica. Le offerte Horizon si inseriscono con coerenza nei nostri store e ci permettono di rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti" ha commentato Roberto Vezzosi, CEO del Gruppo Seitel. (ITALPRESS). tvi/com 15-Dic-21 14:27