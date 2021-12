Calcio: Napoli, dalla Grecia “Manolas torna all’Olympiacos”

Il 30enne difensore firmerebbe un triennale. Già superate le visite mediche ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – In Grecia non hanno dubbi: sfumato in estate, il prossimo gennaio si consumerà il ritorno di Kostas Manolas all'Olympiacos, prossimo rivale dell'Atalanta nei play-off di Europa League. Il 30enne centrale del Napoli si troverebbe ad Atene già da ieri, per perfezionare l'accordo col suo vecchio club, lasciato nel 2014 per trasferirsi alla Roma. Manolas avrebbe anche superato le visite mediche e ci sarebbe sia l'intesa fra il giocatore e l'Olympiacos (accordo triennale) che fra le due società. (ITALPRESS). glb/red 16-Dic-21 15:47