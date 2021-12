Calcio: Premier League. Ufficiale, Leicester-Tottenham rinviata

Diversi casi di positività al Covid tra le Foxes LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Leicester-Tottenham, in programma questa sera e valida per la 17esima giornata del massimo campionato inglese, è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo è sempre lo stesso: i casi di positività al Covid che questa volta hanno colpito la squadra di Brendan Rodgers. Lo ha ufficializzato la Premier League spiegando di aver accolto la richiesta del Leicester che ha "un numero insufficiente di giocatori disponibili per la partita". Per gli Spurs di Antonio Conte è la seconda partita consecutiva posticipata per Covid, dopo quella con il Brighton, la terza se si considera anche quella valida per la Conference League contro il Rennes. Saltate, nel programma della 17esima giornata, anche le sfide Brentford-Manchester United e Burnley-Watford. (ITALPRESS). ari/red 16-Dic-21 15:26