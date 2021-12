Pechino2022: Short track. 10 azzurri per i Giochi Olimpici Invernali

Tra i convocati del neo ct Gouadec, Fontana, Valpecina, Confortola e Sighel ROMA (ITALPRESS) – La missione Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, per lo short track italiano, prende ufficialmente il via. Concluso il percorso di Coppa del Mondo con i quattro appuntamenti validi per le qualificazioni, in casa Italia il neo capo-allenatore Kenan Gouadec, insieme all'intero staff tecnico azzurro, ha comunicato alla squadra i nomi dei dieci atleti, cinque uomini e cinque donne, che prenderanno parte ai prossimi Giochi Olimpici. Donne: Arianna Fontana (IceLab), Cynthia Mascitto (Esercito), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle). Uomini: Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (Carabinieri). Questi sono gli atleti che scenderanno dunque in pista per la staffetta femminile, quella maschile, quella mista e nelle distanze individuali secondo le card olimpiche guadagnate in Coppa del Mondo. "La valutazione degli atleti è stata portata avanti con attenzione sin dall'inizio della stagione e, nelle scelte finali di selezione, mi sono fidato moltissimo delle osservazioni dello staff tecnico, oltre alle mie considerazioni dopo aver visto ogni gara – le parole di Gouadec – La cancellazione degli Europei, che di fatto rappresentavano l'ultimo vero test di altissimo livello anche per le staffette prima di Pechino, ci ha convinto che fosse opportuno definire già oggi le squadre così da dare certezza i ragazzi, consentire loro di concentrarsi e organizzarsi sugli obiettivi: le Olimpiadi per chi vi parteciperà, i Mondiali per chi purtroppo non prenderà parte alla rassegna olimpica. Siamo molto contenti del gruppo a disposizione e di poter contare su 5 atleti sia al maschile che al femminile". (ITALPRESS). mc/com 16-Dic-21 12:45