Sci alpino: Cdm. Otto azzurri convocati per il gigante di Alta Badia

Sulle nevi italiane saranno in gara, tra gli altri. Borsotti e De Aliprandini ROMA (ITALPRESS) – Saranno otto gli azzurri presenti per il gigante maschile di Coppa del Mondo in programma domenica 19 dicembre sulle nevi italiane dell'Alta Badia. I convocati dal direttore tecnico Roberto Lorenzi per la gara fra le porte larghe sono: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle, Alex Hofer e Simon Maurberger. L'ultimo dei 23 podi azzurri nel gigante in Val Badia risale al 2016, e fu il terzo posto conquistato da Florian Eisath. Per quanto riguarda la storia della manifestazione, sono ben nove le vittorie: la prima, nel 1986, coincise con una tripletta azzurra firmata da Richard Pramotton, seguito da Alberto Tomba – quattro volte vincitore nel 1987, 1990,1991 e 1994 – e Oswald Totsch. Un vittoria anche per Davide Simoncelli, nel 2003, prima delle tre vittorie di Massimiliano Blardone nel 2005, 2009 e 2011. La gara sarà visibile, oltre che come di consueto su Raisport ed Eurosport, anche in chiaro su Rai 2 domenica 19 dicembre a partire dalle ore 10.00, la seconda manche è prevista alle 13.30. (ITALPRESS). mc/com 16-Dic-21 10:56