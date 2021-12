Snowboard: Cdm. 13 azzurri iscritti per la gara di cross a Cervinia

Sette uomini e sei donne per la tappa casalinga, c'è Moioli, assente Visintin ROMA (ITALPRESS) – Dopo la prova di Coppa del Mondo a Montafon, in Austria, sono sette uomini e sei donne gli italiani iscritti alla gara di snowboardcross che farà tappa sulle piste casalinghe di Cervinia. Il programma prevede le qualificazioni domani, venerdì 17 dicembre, mentre la fase a eliminazione diretta partirà sabato 18. Assente Omar Visintin a causa dell'infortunio occorsogli nella tappa di Montafon. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Michele Godino, Filippo Ferrari, Matteo Menconi, Luca Abbati, Niccolò Colturi, Michela Moioli, Caterina Carpano, Francesca Gallina e Sofia Belingheri, Marika Savoldelli e Sofia Groblechner. Il circuito proseguirà poi con le tappe di Krasnoyarsk (Rus), Chiesa Valmalenco (Ita), Cortina (Ita), Mont Ste. Anne (Can), Reiteralm (Aut) e Veysonnaz (Svi), con le finali del 20 marzo 2022. In mezzo naturalmente la gara olimpica del 9 febbraio 2022. (ITALPRESS). mc/com 16-Dic-21 11:02