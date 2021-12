Tennis: Australian Open. Pattuglia di 18 azzurri nelle qualificazioni

Undici uomini e sette donne a Melbourne Park a caccia del main draw ROMA (ITALPRESS) – Ci sarà una pattuglia tricolore al via delle qualificazioni degli Australian Open, in programma dal 10 gennaio a Melbourne Park. Nell'entry list maschile, ufficializzata dagli organizzatori, figurano infatti al momento undici tennisti italiani (con un paio che hanno concrete speranze di entrare come "alternate"), a cui si aggiungono le sette giocatrici azzurre che cercheranno il pass per il main draw nel primo Slam della stagione 2022, in calendario dal 17 al 30 gennaio. Per il torneo maschile scenderanno in campo, in ordine di classifica, Federico Gaio, Salvatore Caruso, Alessandro Giannessi, Gian Marco Moroni, Franco Agamenone, Roberto Marcora, Thomas Fabbiano, Flavio Cobolli, Lorenzo Giustino, Andrea Pellegrino e Filippo Baldi, con Andrea Arnaboldi per ora fuori per 5 posti e Andrea Vavassori 15esimo nella lista degli "alternates". Nel femminile, invece, andranno a caccia della qualificazione al main draw Martina Trevisan, Sara Errani, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini, Giulia Gatto-Monticone e Federica Di Sarra, con le prime due di sicuro testa di serie (la mancina di Firenze, sesta in questa entry list, potrebbe anche in extremis entrare direttamente in tabellone principale se dovessero arrivare altre defezioni dopo quella di Karolina Pliskova, n.4 del ranking mondiale, infortunato al polso destro). Sono invece undici gli azzurri che hanno la certezza di essere ammessi direttamente nei due main draw di singolare, nove uomini e due donne. Già certi di un posto in tabellone a Melbourne Matteo Berrettini (numero 7 Atp), Jannik Sinner (10), Lorenzo Sonego (27), Fabio Fognini (37), Lorenzo Musetti (59), Gianluca Mager (62), Stefano Travaglia (78), Marco Cecchinato (100) e Andreas Seppi (102), mentre nel femminile saranno al via Camila Giorgi (numero 34 Wta) e Jasmine Paolini (53). (ITALPRESS). mc/com 16-Dic-21 12:34