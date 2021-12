Tennis: Australian Open. Pliskova salta edizione 2022 per infortunio

La ceca darà forfait a un torneo dello Slam per la prima volta in carriera ROMA (ITALPRESS) – La stagione 2022 non è ancora iniziata, ma c'è già il primo forfait di una top player per l'Australian Open 2022 (17-30 gennaio). La numero 4 del ranking Wta, Karolina Pliskova, infatti, si è infortunata alla mano in allenamento e salterà l'intera stagione in Australia. Per la prima volta in carriera darà dunque forfait ad uno Slam per infortunio. La tennista ceca era iscritta a Adelaide e Sydney prima dell'Australian Open, ma la sua foto pubblicata sui social con l'avambraccio destro fasciato fino al gomito non lascia dubbi. "Alcune giornate sono peggiori di altre – ha scritto Pliskova – sfortunatamente non potrò partecipare ai miei tornei preferiti in Australia. Ma il tempo e la fiducia curano tutto". Termina dunque la serie di 35 Slam consecutivi della ceca, iniziata proprio all'Australian Open del 2013, la quarta più lunga fra le giocatrici in attività. (ITALPRESS). mc/red 16-Dic-21 09:39