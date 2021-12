Tennis: Davis Cup. Slovacchia-Italia alla Ntc Arena di Bratislava

L'incontro è in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022 ROMA (ITALPRESS) – Sarà la "NTC Arena" di Bratislava ad ospitare la sfida tra Slovacchia e Italia, valida per il turno preliminare della Davis Cup in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022. E' lo stesso campo sul quale la squadra di Tibor Toth lo scorso settembre ha superato il Cile nei play-off promozione. L'Italia ha vinto l'unico precedente contro la Slovacchia disputato sulla terra rossa di Cagliari nel 2009 e valido per i quarti del Gruppo I/Zona Europa-Africa. Le nazionali vincitrici del turno preliminare (4 e 5 marzo 2022) si qualificheranno per le Davis Cup Finals 2022, aggiungendosi alle due finaliste di quest'anno e alle due wild card così da comporre il lotto delle 16 nazioni partecipanti (non più 18). Queste le sfide del turno preliminare: (1) Francia-Ecuador; (2) Spagna-Romania; Finlandia-(3) Belgio; (4) Usa-Colombia; Olanda-(5) Canada; Brasile-(6) Germania; Slovacchia-(7) Italia; Ungheria-(8) Australia; Norvegia-(9) Kazakhstan; (10) Svezia-Giappone; (11) Argentina-Repubblica Ceca; Repubblica di Corea-(12) Austria. (ITALPRESS). mc/com 16-Dic-21 12:28