Tennis: Jabeur prima araba in gara ad Abu Dhabi, forfait Ruud e Thiem

La tunisina prende il posto nel torneo-esibizione di Raducanu, positiva al Covid ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Cambiano i protagonisti del Mubadala World Tennis Championships, torneo-esibizione ormai diventato un appuntamento classico, in programma quest'anno ad Abu Dhabi al 16 al 18 dicembre all'International Tennis Centre, Zayed Sports City. L'edizione 2021 sarà a suo modo storica perché al posto della campionessa dello US Open Emma Raducanu, risultata positiva a un test anti-Covid, giocherà la tunisina Ons Jabeur. La numero 10 del mondo sarà dunque la prima giocatrice araba a partecipare all'evento e sfiderà la svizzera Belinda Bencic, oro olimpico a Tokyo, nella prima giornata del torneo. Tra gli uomini, non ci saranno nemmeno il norvegese Casper Ruud, infortunato, e l'austriaco Dominic Thiem, ancora non pronto al rientro dopo i problemi al polso. Al loro posto saranno in campo il numero 23 del mondo Taylor Fritz, primo statunitense nel torneo dai tempi di Andy Roddick e James Blake nel 2009, e il britannico Daniel Evans. (ITALPRESS). mc/com 16-Dic-21 13:11