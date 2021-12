Basket: Nba. Nets a segno con super Durant, vittorie di Suns e Pacers

Ventiduesimo successo in 24 gare per Phoenix, 13esimo ko di fila per Detroit ROMA (ITALPRESS) – Brooklyn Nets a segno nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Nonostante un roster rimaneggiato a causa del Covid, il quintetto della 'Big Apple' supera sul parquet casalingo della Barclays Arena i Philadelphia 76ers per 114-105 grazie ad una prova 'monstre' di Durant, capace di trascinare i suoi con un bottino personale di 34 punti; ne realizza 32, tra gli ospiti, Embiid. Ventiduesima affermazione in 24 gare per i Phoenix Suns, che regolano nell'impianto amico i Washington Wizards per 118-98 nonostante i 26 punti, tra gli uomini di coach Unseld, di Beal. Tredicesimo ko consecutivo per i Detroit Pistons, che in trasferta cedono per 122-113 a Indiana Pacers, trascinati dai 31 punti di LeVert. Successo esterno, infine, per i New York Knicks, che espugnano per 116-103 il campo di Houston Rockets con 24 punti di Quickley e 23 di Fournier. (ITALPRESS). mc/red 17-Dic-21 08:50