Calcio: Chelsea. Sollievo Havertz, non è positivo e torna ad allenarsi

Restano quattro i giocatori ad aver contratto il coronavirus LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Restano quattro i giocatori del Chelsea positivi al coronavirus. Ieri sera, contro il Newcastle, oltre a Lukaku, Hudson-Odoi, Werner e Chilwell anche Kai Havertz era stato tenuto a riposo in attesa del tampone. "Per fortuna è risultato più volte negativo per cui tornerà ad allenarsi – ha fatto sapere Thomas Tuchel – Non ci sono altri positivi ma la lotteria ripartirà domani". La Premier valuta una sospensione del campionato vista la risalita dei contagi ma il tecnico tedesco, come il collega Klopp, vorrebbe più trasparenza e chiarezza: "Se vogliono, possono. Ma non dipende da me". E su come i calciatori stiano vivendo la situazione, Tuchel aggiunge: "Sono esseri umani, hanno famiglie di cui occuparsi. Sarei sorpreso se non fossero preoccupati". (ITALPRESS). glb/red 17-Dic-21 15:36