Calcio: Inter. Ufficiale la rescissione con Eriksen

Il club: "Resterà sempre un legame forte e indissolubile" MILANO (ITALPRESS) – "L'Inter comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen. Il club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro". Lo ha reso noto oggi lo stesso club nerazzurro. "Anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra", ha scritto ancora l'Inter. A ruota la società nerazzurra ha emesso un altro comunicato, dal titolo: "Per sempre nerazzurro: in bocca al lupo, Chris". In questa seconda nota si legge: "Una storia, quella di Christian e dell'Inter, che si è rinsaldata man mano, partita dopo partita, in quella corsa bellissima verso lo Scudetto. Christian e l'Inter per mano a vicenda, avanti insieme, nella costruzione del capolavoro tricolore. Un lavoro di squadra, nel quale Eriksen contribuisce con geometrie, intuizioni, giocate che facilitano la manovra, assist. E gol, pesanti. Come a Crotone, in quello che di fatto sarà il gol Scudetto, celebrato poi a San Siro con un'altra perla su punizione". (ITALPRESS). pdm/com 17-Dic-21 15:49