Calcio: Tottenham, Conte “Pronti a giocare ma regole uguali per tutti”

"Io sono vaccinato ma non posso costringere nessuno a fare lo stesso" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Siamo pronti a rispettare le regole, siamo pronti a giocare e a fare quello che ci diranno di fare. Ma le regole devono essere uguali per tutti". Il Tottenham di Antonio Conte si appresta a tornare in campo domenica dopo due settimane: il focolaio Covid che ha colpito gli Spurs e poi le rivali ha fatto sì che le ultime tre gare fra Europa League e Premier siano state rinviate. "Siamo pronti a fare quello che la Premier decide di fare. Quello che ci è accaduto col Rennes è stato un grosso problema: avevamo nove giocatori e sette membri dello staff positivi e nessuno voleva prendere una decisione. La situazione non è semplice per nessuna squadra ma noi ci prepariamo a giocare ogni partita, è stato lo stesso per quella col Leicester", il riferimento alla gara rinviata ieri per il cluster scoppiato nel gruppo di Brendan Rodgers. Sulla questione vaccini, Conte sottolinea che "è una scelta personale. Io sono vaccinato, così mia moglie e mia figlia e mi piacerebbe che anche gli altri lo fossero. Ma non posso costringere nessuno, ognuno prende quella che ritiene la decisione migliore per sè. È difficile entrare nella testa delle altre persone". Gli Spurs ripartiranno dal Liverpool, "una squadra fantastica, ma nonostante tutte le difficoltà, saremo pronti. Salah? E' uno dei migliori al mondo, è un giocatore decisivo, ogni volta che ha la palla è pericoloso. E' migliorato in modo incredibile rispetto a quando giocava in Italia". Conte infine glissa sul mercato di gennaio: "Abbiamo così tanti problemi da risolvere che non ci stiamo pensando. Nei prossimi giorni ci incontreremo con la società e parleremo della situazione, vedremo se c'è un modo per migliorare la squadra. Ma sto ancora facendo delle valutazioni su tutta la rosa e il Covid rappresenta per qualcuno l'opportunità per dimostrare di meritare di giocare per il Tottenham". (ITALPRESS). glb/red 17-Dic-21 16:13