Ginnastica: Malagò “Federazione ha lavorato benissimo, futuro è vostro”

"A Rio 2016 ci fu grande delusione, ricordo le ragazze della ritmica e la loro sofferenza per il podio mancato". ROMA (ITALPRESS) – "A Rio 2016 ci fu grande delusione, ricordo le ragazze della ritmica e la loro sofferenza per il podio mancato. Vi siete rifatti alla grande, non solo a Tokyo ma in tutte le altre competizioni internazionali. Il futuro è vostro, avete seminato e potrete raccogliere frutti importanti a Parigi 2024. Oltretutto la ginnastica è ritornata di moda, lo sento con i giovani: oggi è spesso scelta come prima opzione. Anche mia nipote farà ginnastica, me lo ha detto mia figlia: questo mi rende davvero felice". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò nel suo intervento alla "Festa delle Medaglie" della Federazione ginnastica d'Italia organizzata al Salone d'Onore del Coni. "Sono felice per questa celebrazione, ricordo ancora quando, durante la pandemia, il presidente Tecchi mi illustrò il rischio di perdere tra il 30 e il 40 per cento dei tesserati. Siete stati veramente bravi", ha concluso Malagò.(ITALPRESS). spf/gm/red 17-Dic-21 12:40