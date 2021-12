Il Pnrr nel settore manifatturiero, approfondimento a Digitale Italia

In che modo il PNRR potrà incidere sulla ripresa dell’economia italiana, duramente colpita dalla pandemia? Il settore manifatturiero è pronto ad accogliere la sfida del digitale? A Digitale Italia una puntata dedicata all’impatto delle misure previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulle piccole e medie imprese. Ospiti del format web di Aidr, ideato in collaborazione con Creativi Italiani: Domenico Galia, Presidente Confimi Industria Digitale e Biagino Costanzo, dirigente d’azienda, socio AIDR. “La pandemia ha evidenziato la rilevanza strategica del digitale. Occorre ora una maggiore consapevolezza da parte delle aziende – ha sottolineato nel suo intervento Domenico Galia. Il Pnrr può rappresentare un’ottima opportunità per la crescita del settore manifatturiero.” “Il processo di digitalizzazione – ha proseguito Biagino Costanzo deve necessariamente prevedere un investimento infrastrutturale, accompagnato però da una maggiore diffusione della cultura digitale.”

