Sci alpino: cdm donne. Libera Val d’Isere, Goggia ancora super in prova

La fuoriclasse azzurra, ieri leader, chiude seconda alle spalle di Puchner VAL D'ISERE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mirjam Puchner ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda prova cronometrata nella discesa femminile della Val d'Isere, in programma domani, sabato. L'atleta austriaca ha fermato il cronometro sull'1'42"53 precedendo di 15 centesimi l'olimpionica bergamasca Sofia Goggia, miglior tempo nella prima giornata di prove, e la svizzera Corinne Suter, terza a 29. Buona prova anche per Elena Curtoni: la 30enne appartenente al Centro Sportivo Esercito, ha fatto segnare il quinto tempo a 0"69 dalla leader. Altre tre italiane tra le prime quindici con Federica Brignone 11esima a 1", Nadia Delago 12esima a 1"09 e Nicol Delago 14esima a 1"24. Marta Bassino è 19esima a 1"35, Francesca Marsaglia 22esima a 1"53, Roberta Melesi ha accumulato un ritardo di 3"58 mentre Caroline Pichler di 4"39. Domani si disputerà la discesa, con inizio alle ore 10.30, seguita domenica 19 da un superG, in programma dalle 11.00. Entrambe le gare saranno in diretta Tv su Raisport ed Eurosport con il superg anche su Rai 2. (ITALPRESS). mc/com 17-Dic-21 12:16