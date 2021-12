Emera Film porta su CHILI The Choice of Staying

Emera Film torna su CHILI (www.chili.com) con The Choice of Staying (dal 18 dicembre), un documentario per la regia di Mattia Mura con protagonisti Rebecka Carlén, Axelina Gunnarsson e Angela Toninelli che racconta la storia di Damanhur, una comunità di ricercatori spirituali che ha scelto di costruire il proprio ecovillaggio in Valchiusella, Piemonte. Le musiche sono di Alberto Martino e la grafica di Roberta Donatini.

Il popolo di Damanhur, che vive nel più vasto ecovillaggio presente in Italia, si considera appartenente ad una micronazione, sebbene questa non sia ovviamente riconosciuta dallo Stato Italiano. La comunità, attiva fin da metà degli anni settanta, ha costruito in segreto un tempio sotterraneo riconosciuto ad oggi dal Guinness dei Primati come la più grande struttura religiosa ipogea al mondo.

Il film, attraverso gli occhi di Celastrina, una ragazza svedese arrivata nella comunità per girare un documentario e che ha invece scelto di restare a vivere al suo interno, racconta la storia di luci e ombre della comunità spirituale, tra l’accusa di essere una setta e il sogno della creazione di una possibile società alternativa.

Il documentario è già vincitore Vincitore del premio Migliore Cinematografia Europea al JIFFA (Jharkhand International Film Festival and Awards di Ranchi, Jharkhand, India) ad Ottobre 2020 ed in selezione ufficiale all’Austria International Film Festival.