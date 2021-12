Volley: Fipav. Velasco dt settore giovanile maschile per altri tre anni

L'ex ct azzurro: "Felice di proseguire un percorso, aiutiamo i giocatori a crescere" ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Pallavolo e Julio Velasco proseguono il loro cammino assieme per le prossime tre stagioni. L'ex ct azzurro, protagonista di molte delle pagine più belle della pallavolo italiana, sarà infatti ancora il direttore tecnico del settore giovanile maschile. Il rapporto tra la Fipav e Velasco, dt dal 2019, ha regalato tante gioie al volley azzurro: l'ultima delle quali la prima storica vittoria del Campionato del Mondo under 21 maschile in Sardegna. "Siamo molto contenti di proseguire il nostro cammino con Julio, il suo è stato un lavoro importante che ha dato i frutti sperati e sono convinto ci siano tutte le possibilità per continuare a fare bene – il commento del presidente federale Giuseppe Manfredi – Ci aspettano tre anni intensi con l'obiettivo di far crescere ulteriormente il settore giovanile maschile e formare nuovi giocatori sia per la nostra nazionale seniores Campione d'Europa che per le nostre società". "Sono molto felice di continuare a lavorare con la Federazione Italiana Pallavolo – le parole di Julio Velasco – Il nostro è un percorso iniziato due anni e mezzo fa e adesso avremo altre tre stagioni per proseguire su questa strada. Gli obiettivi sono sempre quelli di ottenere dei titoli giovanili; formare dei giocatori che trovino spazio in A3, A2 e in Superlega; aiutare a crescere ulteriormente tutto il settore giovanile maschile italiano". (ITALPRESS). mc/com 17-Dic-21 10:02