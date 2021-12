Calcio: Ancelotti “Dobbiamo convivere con Covid, pronti per giocare”

"Sorteggio Champions? Spiacevole quanto successo ma penseremo al Psg quando sarà il momento" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Abbiamo avuto qualche contrattempo ma i positivi stanno bene e la squadra è pronta per giocare". Il Real Madrid non ha vissuto di certo una settimana ideale verso l'impegno col Cadice ma Carlo Ancelotti non cerca alibi. Lunedì Modric (ieri però già negativizzato) e Marcelo sono risultati positivi al Covid, poi è stata la volta di Asensio, Rodrygo, Lunin, Bale e del figlio Davide. "Dobbiamo conviverci, noi e la società in generale – commenta il tecnico dei blancos – Non abbiamo mai pensato di chiedere il rinvio della partita, sfortunatamente dobbiamo convivere con questo virus che però è meno forte. Bisogna stare attenti ed essere prudenti, la società è molto esigente sui controlli. Davide? Sta bene ed è a casa, tutta la sua famiglia è negativa. Si è vaccinato due volte e quando sarà negativo tornerà al lavoro". Ancelotti esclude per domani l'impiego di Modric ("è ancora in isolamento, è un po' stanco, ha avuto febbre") mentre è recuperato Benzema: "Si è allenato individualmente ma sta molto bene, domani ci sarà". E sarà titolare anche Hazard: "E' motivato, si è allenato bene e merita di giocare. È cambiato? No, il suo livello è sempre lo stesso. Il problema è che non si è potuto sempre allenare al 100%". Ancelotti glissa poi sul sorteggio di Champions, dove il Real Madrid era stato accoppiato prima al Benfica e poi al Psg ("è spiacevole quanto successo ma pensaremo agli ottavi quando arriveranno, sarà una sfida entusiasmante"), e sulle parole di Xavi, che non dà per persa la Liga nonostante i 18 punti di ritardo dal Real, commenta: "Non considero il Barcellona una rivale diretta perchè ha altre squadre davanti come Siviglia e Atletico, ma ha le qualità per lottare fino alla fine. Fossi Xavi, direi le stesse cose che ha detto". (ITALPRESS). glb/red 18-Dic-21 13:43