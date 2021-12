Calcio: Da Manchester City, Argentina e tv prime proposte per Aguero

Offerto al Kun il ruolo di ambasciatore del club inglese o un posto nello staff di Scaloni BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Annunciato il ritiro fra le lacrime mercoledì scorso a causa di problemi cardiaci, Sergio Aguero guarda avanti e, secondo "Marca", avrebbe già ricevuto alcune proposte per il post-carriera. Una arriverebbe dal Manchester City, dove ha giocato per dieci anni prima di trasferirsi la scorsa estate ai blaugrana siglando 260 gol in 390 partite: il club inglese gli avrebbe offerto il ruolo di ambasciatore nel mondo. Anche la Federcalcio argentina, però, non ha dimenticato il Kun, proponendogli due vie: entrare nello staff del ct Scaloni o lavorare nelle selezioni giovanili. Altra possibilità all'orizzonte, infine, quella di diventare opinionista televisivo. (ITALPRESS). glb/red 18-Dic-21 11:09