Calcio: D’Aversa “Col Venezia gara delicata, Samp ha bisogno dei tifosi”

"Spero di rivedere l'ambiente che si è respirato nel derby" dice il tecnico doriano GENOVA (ITALPRESS) – "La gara con il Venezia è importante e delicata". Inquadra così la partita contro i lagunari, l'allenatore della Sampdoria, Roberto D'Aversa: "Affrontiamo una squadra che gioca a viso aperto contro chiunque e lo ha dimostrato mettendo in difficoltà anche alcune big – prosegue il tecnico -. Non dobbiamo guardare ai nomi dell'avversario ma al loro valore che va rispettato. Indipendentemente da chi affronteremo, dovremo sfoderare lo stesso atteggiamento messo in campo nel derby e con il Torino in Coppa Italia: serviranno impegno e determinazione massimali per dare seguito alle prestazioni e ai risultati delle ultime partite". Con la maglia blucerchiata – tra l'altro – D'Aversa segnò un gol nel successo casalingo sul Venezia del campionato di Serie B 2000/01, ma al di là dei ricordi contano i tre punti in una partita che avrà grande importanza per la classifica delle due squadre ed è per questo che l'ex centrocampista chiama a raccolta il popolo doriano. "Se ripenso a quella partita e a molte altre giocate a Marassi durante la mia esperienza alla Sampdoria da calciatore, ricordo che ci bastava un tempo per battere gli avversari, spinti come eravamo dalla Sud e più in generale da tutta la nostra tifoseria. Proprio per questo motivo – conclude D'Aversa – spero di rivedere l'ambiente che si è respirato nel derby, mi riferisco soprattutto alla nostra Gradinata Sud, abbiamo bisogno del loro sostegno, ne ha bisogno la Sampdoria". (ITALPRESS). mra/ari/red 18-Dic-21 14:25