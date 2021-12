Calcio: Serie A. Gasperini”Palomino non l’ha toccata,voglio spiegazioni”

"Questa roba va spiegata, ne va della credibilità del calcio", la protesta di Gasperini dopo il ko con la Roma BERGAMO (ITALPRESS) – "Non è stato facile, abbiamo fatto degli errori, ma anche cose buone. Poi il gol a freddo ti mette in difficoltà, poi nell'arco della partita la squadra ha ripreso molto. Nel secondo tempo stavamo giocando a una porta, il gol annullato ha cambiato tutto". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, al termine del match contro la Roma ai microfoni di Dazn: "Mi aspetto una spiegazione: se l'ha toccata è in fuorigioco, questa è autorete di Cristante. Ma scherziamo? Il VAR ha 26 telecamere, questa roba come si fa a interpretare diversamente? Eravamo pronti ad iniziare da 2-2, poi magari la Roma vince lo stesso, ma è un'altra partita. Altrimenti è una follia, l'arbitro ha dato il gol. Oggi col pareggio era un'altra partita, senza togliere meriti alla Roma. Questa roba qui va spiegata. Ci mettano la faccia, vengano gli arbitri a parlare, almeno capiamo di cosa parliamo, ne va della credibilità del calcio. Questa è una roba che non sta in piedi, sennò stiamo al giochino che disturbava. Se è fuorigioco questo lo sarà sempre, occhio". (ITALPRESS) pia/ari/red 18-Dic-21 17:43