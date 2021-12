Calcio: Serie A. Mourinho “Arbitro bravissimo, siamo stati fantastici”

"Abraham può fare 20 gol a stagione, Zaniolo bravo a gestirsi", dice il tecnico della Roma BERGAMO (ITALPRESS) – "La squadra ha avuto uno spirito fantastico, contro l'Atalanta non puoi controllare la partita per 90', non puoi pressare sempre in alto. La squadra è stata brava sotto ogni punto di vista, l'arbitro è stato bravissimo. Hanno un pubblico fantastico e giocano in modo aggressivo, ha arbitrato bene". Lo ha dichiarato il tecnico della Roma, José Mourinho, dopo la vittoria per 4-1 in casa dell'Atalanta: "Abbiamo interpretato bene il modo di uscire, quando perdono 1-0 o 2-0 prendono tanti rischi, faccio i complimenti ai ragazzi. Dopo che ho sentito i numeri, fatemi dire che da 20 minuti la Roma non vince contro una squadra da top5…Abbiamo bisogno di recuperare anche gli infortunati, questa mentalità deve essere assimilata. Non parlo dell'Inter, non è paragonabile, ma con tutte le altre squadre di qualità bisogna avere carattere". Decisivo Abraham con una doppietta. "Può fare 20 gol all'anno, è quello che faceva già in Inghilterra, questa non è mai stata la mia preoccupazione. Non siamo una squadra che domina, lui era abituato così. Un attaccante che gioca bene come lui non deve fare solo gol". "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, non si sentiva molto confortata nei momenti di difficoltà, mi è piaciuta l'evoluzione dopo aver subito il loro gol, un'altra squadra rischiava di rientrare in sofferenza. Abbiamo avuto grande concentrazione", ha aggiunto il tecnico della Roma che chiude parlando di Zaniolo. "Penso che sia importante. Ha avuto un giallo subito, se non avesse avuto testa sarebbe stato espulso, ma ha saputo gestirsi". (ITALPRESS). pia/ari/red 18-Dic-21 17:39