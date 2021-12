Volley: Conegliano in rimonta, è in finale al Mondiale per club

Le Pantere superano il Minas e attendono una fra Fenerbahce e Vakifbank ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Le Pantere in corsa per il bis. Al Mondiale per club femminile in corso ad Ankara, il primo biglietto per la finale di domani lo stacca Conegliano, che supera in rimonta le brasiliane del Minas Tenis, vicecampione del Sudamerica: 3-1 con parziali di 23-25, 26-24, 25-15, 25-19 a favore delle ragazze di coach Santarelli. La Prosecco DOC Imoco, campione del mondo in carica – si è aggiudicata l'ultima edizione disputata nel dicembre 2019 in Cina mentre il torneo l'anno scorso non si è disputato causa Covid – e vincitrice dell'ultima Champions, attende ora di conoscere quale sarà la rivale nella finale di domani, in programma alle 16.30 italiane: uscirà dall'altra semifinale, il derby turco fra Fenerbahce e Vakifbank Istanbul. (ITALPRESS). glb/red 18-Dic-21 14:52