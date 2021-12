Biathlon: Cdm donne. Wierer quarta in mass start di Annecy

Sfuma all'ultimo poligono il primo podio stagionale per l'azzurra ROMA (ITALPRESS) – E' sfumato all'ultimo poligono il primo podio stagionale in Coppa del mondo di biathlon per Dorothea Wierer. Nella mass start femminile 12,5 Km, sulla pista francese di Annecy – Le Grand Bornand, la 31enne altoatesina ha confermato la sua crescita durante il weekend transalpino, rimanendo a lungo in testa, fino all'unico errore nel tiro in piedi che l'ha vista retrocedere fino alla quarta posizione finale. La biathleta della Fiamme Gialle, ha concluso con 13"3 di ritardo dalla svedese Elvira Oeberg, vincitrice con 35'21"7 con due errori al tiro. Secondo posto per la francese Julia Simon, 10"7 di distacco con due errori, e terza piazza alla russa Kristina Reztsova, attardata di 12"1 con due errori. Giornata storta per Lisa Vittozzi, quinta nella pursuit di sabato: la sappadina ha pagato i sei errori al primo poligono di tiro (sette finali), classificandosi in 27esima posizione. (ITALPRESS). pdm/com 19-Dic-21 15:46