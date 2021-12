Calcio: Borussia Dortmund, Watzke “Anche il Real su Haaland”

"Ma potrei citare altre 25 squadre. Può andare via ma può anche restare" DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Tutti parlano di Erling Haaland. L'unica cosa che so per certo è anche anche il Real Madrid è molto interessato a lui. Ma potrei citare altre 25 squadre". Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, conferma alla "Bild" che pure i blancos sono sulle tracce del bomber norvegese. I gialloneri, però, sperano di trattenerlo. "Può essere che vada via come può essere che resti – ha aggiunto – Qualche giorno fa ho sentito Raiola (agente di Haaland, ndr), è stata una telefonata abbastanza amichevole. Sicuramente ci sentiremo ancora nelle prossime settimane. Come per Lewandowski, sarei orgoglioso di Erling se un giorno vincesse la Champions. Personalmente credo che gli farebbe bene rimanere un altro po' in Bundesliga ma Raiola è abbastanza furbo da sapere quello che fa". (ITALPRESS). glb/red 19-Dic-21 17:16