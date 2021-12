Calcio: D’Aversa “Meritavamo risultato diverso”

"Gabbiadini? Aspettiamo domani per verificare le condizioni del suo infortunio" GENOVA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto un'ottima gara sotto l'aspetto prestazionale, ma in Serie A quando non concretizzi puoi trovare un avversario che ti punisce". Così Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, ai microfoni di Dazn, dopo il pari per 1-1 al Ferraris contro il Venezia. "Avremmo meritato un risultato diverso, le partite si possono vincere anche 1-0 se non ci siamo riusciti vuol dire che qualcosa non è andato – ha sottolineato D'Aversa -. Abbiamo avuto le possibilità di vincere la partita, c'erano tutte le condizioni e l'avremmo anche meritato se avessimo sfruttato le occasioni avute. Siamo stati bravi a crearci le circostanze per andare in gol, ma alcune volte bisogna spendere anche qualche fallo per portare a casa il risultato. Gabbiadini? Aspettiamo domani per verificare le condizioni del suo infortunio, ha avvertito un fastidio". (ITALPRESS). mra/glb/ed 19-Dic-21 20:24